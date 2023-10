WRC – Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Στο δρόμο για τον τίτλο ο Ροβάνπερα (vid)

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε τα μέγιστα από μία ημέρα όπου η βροχή επηρέασε τη μάχη.

Ο Κάλε Ροβάνπερα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σκέλους της Παρασκευής στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, δωδέκατο και προτελευταίο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος! Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκλεισε την ημέρα με μεγάλο προβάδισμα και το σημαντικότερο: με τον διώκτη του στη μάχη του τίτλου, Έλφιν Έβανς, τρίτο στην κατάταξη και πολύ μακριά!

O Ροβάνπερα κέρδισε και τις τρεις πρωινές ειδικές διαδρομές, περνώντας στην κορυφή της κατάταξης και χτίζοντας διαφορά που άγγιζε το μισό λεπτό. Βγαίνοντας πρώτος στο δρόμο και τις μουσκεμένες ασφάλτινες ειδικές διαδρομές επί Τσέχικου εδάφους, είχε το πάνω χέρι.

Challenging first full day in the books ✅#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #CentralEuropeanRally 🇩🇪🇨🇿🇦🇹 pic.twitter.com/9bSiaJ8Ykw