Πάμε μία βόλτα υψηλών ταχυτήτων με οδηγό των πολυπρωταθλητή και τη θέα από το αγωνιστικό Yaris Rally1!

Επιστροφή στη δράση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με το δωδέκατο και προτελευταίο γύρο της σεζόν του 2023 να αφορά στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης. Μία νεοσύστατη δοκιμασία που μοιράζεται σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες: Τσεχία, Αυστρία και Γερμανία όπου είναι και το κέντρο του αγώνα.

Πριν τις 18 ειδικές διαδρομές που μπορεί να χρίσουν και πρωταθλητή με τους Κάλε Ροβάνπερα και Έλφιν Έβανς να ερίζουν για τον τίτλο, εμείς θα πάμε βόλτα με έναν άλλο οδηγό της Toyota Gazoo Racing WRT.

Summing up shakedown before the rally starts tomorrow! #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #CentralEuropeanRally 🇩🇪🇨🇿🇦🇹 pic.twitter.com/6sZwGzL9Qz