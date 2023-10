Με δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, είναι πολύ πιθανό όλα να κριθούν το προσεχές ΠΣΚ.

Το WRC έφθασε στον προτελευταίο γύρο της φετινής σεζόν, το Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου σε Γερμανία, Τσεχία και Αυστρία. Στις ασφάλτινες ειδικές διαδρομές θα μονομαχήσουν για τη νίκη τα πληρώματα των τριών ομάδων (Toyota, Hyundai, M-Sport Ford), όμως μόνο δύο οδηγοί έχουν ελπίδες για τον τίτλο.

Το μεγάλο φαβορί Κάλε Ροβάνπερα και το μεγάλο αουτσάιντερ, Έλφιν Έβανς. Και οι δύο οδηγούν για την Toyota Gazoo Racing, με τον Φινλανδό να έχει προβάδισμα 31 βαθμών έναντι του Ουαλού.

Καθώς το μέγιστο των διαθέσιμων βαθμών στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν (η αυλαία πέφτει με το Ράλλυ Ιαπωνίας, στις 16-19 Νοεμβρίου) είναι 60 (25+5 σε κάθε ράλλυ για τον νικητή του αγώνα και της Power Stage αντίστοιχα), ο Ροβάνπερα αναδεικνύεται πρωταθλητής αν κατακτήσει περισσότερους ή τους ίδιους βαθμούς με τον Έβανς στον προσεχή αγώνα.

Για να παραμείνει ο Έβανς παραμένει στο κυνήγι του τίτλου θέλει: είτε νίκη δική του (άσχετα τι θα κάνει ο Ροβάνπερα στην Power Stage) ή να ξεπεράσει σε βαθμούς τον Φινλανδό.

