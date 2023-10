Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG στη Formula 1 παραδέχθηκε έναν τομέα στον οποίο η ομάδα του ηθελημένα δεν έκανε πρωταθλητισμό.

To Grand Prix ΗΠΑ του 2023 αποδείχθηκε εφιαλτικό για τη γερμανική ομάδα. Παρά τη δεύτερη θέση στα αποτελέσματα, ο Λιούις Χάμιλτον αποκλείστηκε λόγω τεχνικής παράβασης στο δάπεδο της W14.

O Βρετανός είχε τερματίσει μόλις δύο δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν, και παράλληλα έχασε πολύ σημαντικό έδαφος στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μάχεται για τη δεύτερη θέση στην κατάταξη και αυτή η εξέλιξη τον άφησε πίσω.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής, ήταν εμφανής μια μεγάλη αδυναμία της Mercedes. Αυτή ήταν τα pit-stops. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη αλλαγή ελαστικών του Χάμιλτον είχαν διάρκεια άνω των τριών δευτερολέπτων: 3,6 και 3,4 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Σε σύγκριση με τον άμεσο ανταγωνισμό, οι επιδόσεις αυτές ήταν απογοητευτικές.

Μετά τον αγώνα, o επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν είχε ποτέ ως στόχο τα τελευταία χρόνια να κάνει γρήγορες αλλαγές ελαστικών: «Το σκεπτικό μας τα τελευταία 12 χρόνια είναι πως δεν χρειάζεται να είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στα pit-stop. Πρέπει να αποφεύγουμε πολύ χρονοβόρες αλλαγές ελαστικών. Είμαστε τώρα σε μία κατάσταση που συνειδητοποιούμε ότι η κατάσταση έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική και πρέπει να βελτιωθούμε σημαντικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον εξοπλισμό μας, να δούμε τη φυσική γύρω από τις αλλαγές ελαστικών και τον τρόπο προετοιμασίας μας. Έτσι θα αποφεύγουμε 3 ή 3,5 δευτερόλεπτων pit-stop, διότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο».

Η Mercedes είναι η 7η ταχύτερη ομάδα από τις 10 στις αλλαγές ελαστικών στην κατάταξη της DHL. Μάλιστα, δεν έχει ούτε μία παρουσία στις κορυφαίες 10 θέσεις.

After 18 rounds of the 2023 season, @McLarenF1 maintain pit stop excellence, setting a new world record and keeping the pressure on @ScuderiaFerrari. Meanwhile, six-time constructors champions @redbullracing remain in the lead.#DHLF1 #F1 #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/7bCnzTvYtT