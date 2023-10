Η προϊστορία των παραβιάσεων των τεχνικών κανονισμών της Formula 1 είχε ανέκαθεν ένα και μόνο αποτέλεσμα.

Το Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1 για το 2023 είχε έντονο παρασκηνιακό ενδιαφέρον. Μετά το τέλος του αγώνα, τα μονοθέσια των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκαν εκτός ορίων των τεχνικών κανονισμών.

Οι αγωνοδίκες δεν χαρίστηκαν στους δύο οδηγούς, ούτε στα αποτελέσματά τους (2ος ο Χάμιλτον, 6ος ο Λεκλέρ) και τους απέκλεισαν από τα αποτελέσματα. Αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις στην έκβαση του τριημέρου και ειδικά στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών.

BREAKING: Lewis Hamilton and Charles Leclerc have been disqualified from the 2023 United States Grand Prix for a technical infringement#F1 #USGP pic.twitter.com/HHNlf5urLW