Η βρετανική ομάδα δεν εντυπωσιάζει πια μόνο στην πίστα αλλά και στο pit lane.

Η αντεπίθεση διαρκείας της McLaren συνεχίστηκε και στο Κατάρ και μάλιστα με τα επιτεύγματα των “πορτοκαλί” να είναι τα καλύτερα φετινά. Με διπλό βάθρο στον αγώνα, νίκη και διπλή παρουσία στο Top-3 του αγώνα Sprint αλλά και μία εντυπωσιακή επιτυχία εκτός αγωνιστικής διαδρομής.

Η ιστορική ομάδα κατάφερε να κλέψει την παράσταση και στο pit lane, σημειώνοντας όχι απλά το καλύτερο pit stop του αγώνα στο Λουσέιλ, ούτε καν όλου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

To 1.80sec που χρειάστηκαν οι μηχανικοί της McLaren για να αλλάξουν τα τέσσερα ελαστικά στην MCL60 του Λάντο Νόρις στον γύρο 27 του αγώνα της ερήμου, αποτέλεσαν παγκόσμιο ρεκόρ!

Δείτε αυτό το εξωπραγματικό pit stop στο video που ακολουθεί…

There’s fast and then there’s THIS! 😳⏱️



The moment a new F1 pit-stop world record was set! 👏#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/M7fJrGBiRc