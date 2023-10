Αντιμέτωπος με άσχημη συμπεριφορά, που πρέπει να εκλείψει από τη Formula 1, ήταν ο Ολλανδός της Red Bull Racing.

Για 15η φορά στο 2023 ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε σε Grand Prix της Formula 1. O Ολλανδός μπορεί να ξεκίνησε από την έκτη θέση, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε από το να γράψει ιστορία με την 50η του νίκη στο σπορ.

Κατά τη διάρκεια της απονομής στο Τέξας ακούστηκαν γιουχαΐσματα από το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού. Μάλιστα, έγιναν τη στιγμή που ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής είχε παραλάβει το τρόπαιο του νικητή και το ύψωνε στον αέρα για να πανηγυρίσει. Οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν μάλιστα και στην τηλεοπτική μετάδοση.

Η κυριαρχία του Φερστάπεν τα τελευταία χρόνια έχει δυσαρεστήσει ένα μέρος του κοινού, όμως υπάρχουν ορισμένες θεωρίες για το τι έγινε στο Τέξας. Στην πίστα βρέθηκαν αρκετοί Μεξικανοί θεατές για να στηρίξουν την προσπάθεια του Σέρχιο Πέρεζ. Όπως είχε γίνει στο Μαϊάμι, δεν αποκλείεται να ήταν αυτοί υπαίτιοι για τα γιουχαΐσματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ανάκρουσης του εθνικού ύμνου της Ολλανδίας ακούστηκαν συνθήματα «Τσέκο-Τσέκο» από τους θεατές. Στα social media ωστόσο κυκλοφορεί η φήμη πως το κοινό αποδοκίμασε τον Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος απένειμε τα τρόπαια. Ο Άμποτ είναι ο Κυβερνήτης της Πολιτείας του Τέξας.

Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια η υποδοχή του Φερστάπεν από τους Μεξικανούς οπαδούς στο Grand Prix Μεξικού το τριήμερο 27-29 Οκτωβρίου.

