Στην ιταλική ομάδα έχουν ορισμένες θεωρίες για τους λόγους που αποκλείστηκε ο Σαρλ Λεκλέρ από τα αποτελέσματα του αγώνα στο Όστιν.

Με δραματικό τρόπο εξελίχθηκε το «τρίτο ημίχρονο» του Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1 για το 2023. Οι τεχνικοί έλεγχοι της FIA βρήκαν εκτός κανονισμών τα μονοθέσια των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον και αμφότεροι τέθηκαν στο… έλεος των αγωνοδικών.

Λόγω της τεχνικής παράβασης αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα του αγώνα στο Circuit of the Americas. O Βρετανός είχε τερματίσει δεύτερος, ενώ ο Μονεγάσκος έκτος. Τι συνέβη όμως στο μονοθέσιο του Λεκλέρ;

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας από τους αγωνοδίκες, ο αγωνιστικός διευθυντής της Ferrari, Ντιέγκο Ιοβέρνο, μίλησε για το τι πήγε λάθος: «Το τριήμερο που εμπεριέχει στο πρόγραμμα Αγώνα Σπριντ είναι αρκετά ιδιαίτερο. Μετά το FP1 το μονοθέσιο μπαίνει σε καθεστώς parc-ferme. Αυτό σημαίνει πως από κει και πέρα δεν μπορούμε να πειράξουμε καμία ρύθμιση στο μονοθέσιο. Επιπλέον, η πίστα του Όστιν είναι μια πολύ ωραία πίστα, αλλά έχει πάρα πολλές αναπηδήσεις. Αυτό δυσκολεύει το έργο των οδηγών και των μονοθεσίων. Γνωρίζαμε πως τα πράγματα θα ήταν δύσκολα και γι’ αυτό κατά τη διάρκεια του FP1 ανεβάζαμε το ύψος του μονοθεσίου. Οι υπολογισμοί μας έλεγαν πως θα ήμασταν ασφαλείς. Τελικά αποδείχθηκε πως ήταν πολύ οριακές οι μετρήσεις. Επιπλέον ο αποκλεισμός ήρθε και λόγω του ανέμου και της απότομης αλλαγής της κατεύθυνσής του. Η έντασή του ήταν πολύ πιο ισχυρή από όλες τις προβλέψεις. Όλα αυτά οδήγησαν το μονοθέσιό μας στο να μην είναι εντός νόμιμων πλαισίων στο τέλος του αγώνα».

Following the FIA decision to disqualify car 16 from the US GP due to non-compliance with Art 3.5.9 e) (plank wear) Charles Leclerc loses his 6th place.



Due to the disqualification of car 44 (HAM) Carlos Sainz is promoted to third. pic.twitter.com/zAWVevd9yh