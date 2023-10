Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Circuit of the Americas στο Τέξας, για το δέκατο όγδοο Grand Prix της φετινής χρονιάς.

Λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix ΗΠΑ. Ο δέκατος όγδοος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής μας προσέφεραν μια ασυνήθιστη σειρά εκκίνησης. Όλα είναι ανοικτά πλέον για τη μάχη στο Circuit of the Americas διάρκειας 56 γύρων.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος κατέκτησε την 21η pole position της καριέρας του. Δίπλα του θα έχει τον Λάντο Νόρις της McLaren, o οποίος θέλει όσο τίποτα την παρθενική του νίκη στη Formula 1. Πίσω τους, ο Λιούις Χάμιλτον με την αναβαθμισμένη Mercedes W14 θέλει να κάνει την έκπληξη, ενώ ο Κάρλος Σάινθ εκκινεί τέταρτος.

Wheel to wheel up to Turn 1 at the start ⚔️😮#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/CuJaKoOlmc