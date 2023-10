Ο οδηγός της McLaren ήθελε ένα γύρο ακόμα για να βρεθεί στο βάθρο του Sprint του Όστιν.

Ο Λάντο Νόρις εκκίνησε από την τέταρτη θέση στο Sprint του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τερμάτισε σε αυτή. Όμως αυτό δεν δείχνει την πραγματική εικόνα του αγώνα του Βρετανού.

Ο οδηγός της McLaren έχασε έδαφος στην αρχή και μετά έδωσε μία μεγάλη μάχη με τον άλλοτε teammate του και νυν αντίπαλο, Κάρλος Σάινθ. Όταν τελικά απαλλάχθηκε από το εμπόδιο του οδηγού της Ferrari που είχε τη μαλακή γόμα (ενώ ο Νόρις τη μέση), εξαπόλυσε πραγματική επίθεση έναντι του άλλου οδηγού της Scuderia.





To γράφημα δίνει την πραγματική διάσταση του ρυθμού του οδηγού από το Μπρίστολ. Ενώ στον γύρο 14 ήταν 5.4 δευτερόλεπτα μακριά από τον Σαρλ Λεκλέρ, του πήρε διαδοχικά 0.6 δευτερόλεπτα, 1.2, 1.1, 0.9 και στο τέλος 1.2 δεύτερα!

Στο πέσιμο της καρό σημαίας, τους δύο οδηγούς χώριζαν μόλις 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Αν δηλαδή είχε ένα γύρο ακόμα, ο Νόρις θα μπορούσε να έχει βρεθεί για μία ακόμα φορά στο Top-3. Αυτή ήταν άλλωστε και η ατάκα του 23χρονου στο team radio μετά το τέλος του τέταρτου φετινού Sprint.

