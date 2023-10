O Βρετανός της McLaren πλησίαζε με γρήγορο ρυθμό στο Σπριν του Όστιν τον Μονεγάσκο της Ferrari, όμως του... τελείωσαν οι γύροι.

Περίπατο έκανε στον αγώνα σπριν του GP ΗΠΑ o Μαξ Φερστάπεν, τερματίζοντας με διαφορά 9,5 δλ. από τον Λιούις Χάμιλτον μετά από 19 γύρους. Η καρό σημαία έπεσε τη στιγμή που ο Λάντο Νόρις είχε πλησιάσει τον Σαρλ Λεκλέρ σε απόσταση κάτω των 9 δεκάτων του δευτερολέπτου, στην μάχη για την 3η θέση. Μιλώντας στους μηχανικούς της ομάδας του, ο Βρετανός είπε: «Μακάρι να είχα έναν ακόμα γύρο».

📻 "Ah man, one more lap!"



Lando finished just 0.8 seconds off Leclerc in P3. Great effort, @LandoNorris!#F1Sprint #USGP 🇺🇸