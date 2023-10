Επιστροφή στις κορυφαίες θέσεις για τον Βρετανό οδηγό της Mercedes-AMG, o οποίος αναμένει μεγάλες μάχες στο Grand Prix της Κυριακής.

Έπειτα από πολύ καιρό, ο Λιούις Χάμιλτον έδειξε πως έχει στα χέρια του ένα μονοθέσιο με το οποίο μπορεί να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Βρετανός εκκίνησε 3ος στον Αγώνα Σπριντ του GP ΗΠΑ και τερμάτισε 2ος, πίσω μόνο από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν.

Ο 38χρονος δεν απείλησε ούτε απειλήθηκε, με το ρυθμό του να είναι αρκετά ικανοποιητικός. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, μίλησε στον Ντέιβιντ Κούλθαρντ για τους 19 γύρους που προηγήθηκαν..

«Ήταν ένας διασκεδαστικός αγώνας. Έκανα καλή εκκίνηση και ήμουν δυνατός στην πρώτη στροφή. Είχα καλή μάχη με τον Λεκλέρ και προσπάθησα στο πρώτο μέρος του αγώνα να μείνω κοντά στον Φερστάπεν. Ο ρυθμός της Red Bull όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί προς το παρόν. Είμαι χαρούμενος όμως που είμαστε λίγο πιο κοντά. Έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο για να φτάσουμε το ρυθμό που μπορεί να έχει η Red Bull στον αγώνα. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στις τρεις πρώτες θέσεις», δήλωσε αρχικά ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

