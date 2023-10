Η νεαρή ισπανίδα έγραψε ιστορία στο Circuit of the Americas, καθώς εξασφάλισε μαθηματικά τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του αμιγώς γυναικείου πρωταθλήματος.

Μόλις στον πρώτο εκ των τριών αγώνων του έβδομου τριημέρου στο 2023, η Μάρτα Γκαρσία κατάφερε με πανηγυρικό τρόπο να κερδίσει το πρώτο τίτλο του F1 Academy. Η Ισπανίδα οδηγός της Prema είχε την pole position στην πίστα του Τέξας και σε έναν απαιτητικό αγώνα, κατάφερε να επικρατήσει και να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, έδωσε μεγάλη μάχη με την οδηγό της Ακαδημίας της Alpine, Άμπι Πούλινγκ. H Γκαρσία χρειαζόταν έναν τερματισμό στις τρεις πρώτες θέσεις για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, όμως ήθελε να το κάνει ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Και το κατάφερε, αντέχοντας στην πίεση της βρετανίδας. Πίσω τους, τερμάτισε η Λένα Μπουλέρ, η οποία είναι μέλος της Ακαδημίας της Alfa Romeo.

She’s only gone and done it! 👏



The moment García brought home the first ever F1 Academy title. 🏆#F1Academy pic.twitter.com/mxF0aC1x2n