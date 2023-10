Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Τέξας.

Η δράση ξεκίνησε στο Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1, με τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι ομάδες είχαν μόλις μία ώρα ώστε να αξιολογήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία στο Circuit of the Americas. Παράλληλα, έπρεπε οι οδηγοί να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτήριων και αγώνα, μιας και βρισκόμαστε σε τριήμερο με Αγώνα Σπριντ.

Μετά από 60 λεπτά δράσης, ταχύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing με χρόνο στο 1:35,912. Ο Ολλανδός σημείωσε την επίδοση αυτή με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ήταν 0,156 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Λιούις Χάμιλτον ήταν ταχύτερος στα δύο πρώτα κομμάτια της πίστας, όμως είχε λάθη στο τελευταίο, που τον περιόρισαν στην 3η θέση της κατάταξης. Η Mercedes έφερε μια σημαντική αναβάθμιση στο Τέξας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε που θα βρίσκεται στη συνέχεια του τριημέρου.

Ακολούθησε ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19, ενώ ο Κέβιν Μάγκνουσεν εντυπωσίασε με τον 5ο ταχύτερο χρόνο με την αναβαθμισμένη Haas VF-23. Στην 6η θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, μπροστά από τη Williams του Άλεξ Άλμπον. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν 8ος, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Πιέρ Γκασλί.

Μακριά από τις πρώτες θέσεις ήταν οι οδηγοί των McLaren και Aston Martin. Οι δύο ομάδες είχαν ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ενόψει κατατακτήριων δοκιμών, είναι άγνωστο το τι μπορούν να κάνουν. Ο Λανς Στρολ ήταν ο μεγάλος άτυχος της διαδικασίας, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα στην AMR23 τον άφησε στο γκαράζ για το μεγαλύτερο μέρος του FP1 κι έτσι πηγαίνει απροετοίμαστος στη συνέχεια του τριημέρου.

