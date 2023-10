H παγκόσμια ομοσπονδία έκανε έρευνα για το συμβάν στο γκαράζ της Aston Martin μετά το Q1 του Κατάρ.

Στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους βρέθηκε στο πλαίσιο του Grand Prix του Κατάρ ο Λανς Στρολ. Ο οδηγός της Aston Martin F1 αποκλείστηκε για μία ακόμα φορά στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών, όντας ξανά, πολύ πίσω από τον teammate του Φερνάντο Αλόνσο που τελικά εξασφάλισε και μία θέση στη δεύτερη σειρά του grid.





Με το μεταξύ τους σκορ σε κατατακτήριες να είναι στο 15-2 υπέρ του Ισπανού και τον Καναδό κολλημένο στους 47 βαθμούς παρά τη δυναμική της AMR23 (ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν), η πίεση ολοένα και μεγαλώνει.

Κι αυτή τον οδήγησε σε ατόπημα, όταν η τηλεοπτική κάλυψη τον «συνέλαβε» να σπρώχνει τον φυσιοθεραπευτή του, Χένρι Χάου. Η βρετανική ομάδα προσπάθησε να υποβαθμίσει το συμβάν αλλά η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια.

In a normal work place and this is a sackable move.



Stroll is 24 years old, he’s not a kid. He knows better. When you lay hands on staff members in anger then it should be game over. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/EQQ9yXbSzT