Ο οδηγός της Aston Martin F1 ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες του Λουσέιλ.

Στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους βρέθηκε ο Λανς Στρολ κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix του Κατάρ, δέκατου-έβδομου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Καναδός αποκλείστηκε στο Q1 καθώς σημείωσε μόλις τον δέκατο-έβδομο καλύτερο χρόνο. Την ίδια ώρα, ο teammate του Φερνάντο Αλόνσο, προκρίθηκε με άνεση και τελικά θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης.

Μάλιστα, μετά από όσα έγιναν στην πίστα του Λουσέιλ, το μεταξύ τους σκορ σε κατατακτήριες δοκιμές ανέβηκε στο διόλου κολακευτικό για τον Στρολ, 2-15 υπέρ του Ισπανού!



Τα νεύρα ήταν αναμενόμενα αλλά ο Καναδός το παράκανε. Βγήκε απογοητευμένος από την AMR23 και κόντρα στις προτροπές μέλους της ομάδας του να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Στρολ ήθελε να φύγει από το γκαράζ.

Μάλιστα, η κάμερα τον συνέλαβε να σπρώχνει τον συνεργάτη του στην Aston Martin F1. Το «θύμα» στο συμβάν αυτό, είναι ο φυσιοθεραπευτής του Στρολ, Χένρι Χάου. Δείτε περισσότερα στο παρακάτω video…

In a normal work place and this is a sackable move.



Stroll is 24 years old, he’s not a kid. He knows better. When you lay hands on staff members in anger then it should be game over. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/EQQ9yXbSzT