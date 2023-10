H αμερικανική ομάδα της Formula 1 θέλει να γιορτάσει με τον κατάλληλο τρόπο τον εντός έδρας αγώνα της που διεξάγεται στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής της Formula 1 πλησιάζει και όπως κάθε χρόνο, πρόκειται για τον πιο σημαντικό αγώνα για τη Haas. H αμερικανική ομάδα οδεύει στον δεύτερο εκ των τριών εντός έδρας αγώνων της στο 2023 και θα το γιορτάσει βάζοντας... τα καλά της.

Στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media δημοσίευσε φωτογραφίες ενός σπέσιαλ χρωματισμού που θα έχει η VF-23 στον αγώνα του Όστιν. Το μονοθέσιο διατηρεί τον κλασικό του χρωματισμό στο μεγαλύτερο μέρος, ωστόσο στο πλάι τα πράγματα αλλάζουν. Τα αμερικανικά χρώματα ξεχωρίζουν με τα λεγόμενα «Stars and Stripes» της αμερικανικής σημαίας να προκαλούν αίσθηση.

Επιπλέον, οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Κέβιν Μάγκνουσεν θα έχουν αγωνιστικές φόρμες με νέα χρώματα στο Grand Prix ΗΠΑ. Αμφότεροι, έχουν ανακοινωθεί ως οδηγοί της ομάδας για την επόμενη σεζόν, κάτι το οποίο σημαίνει πως όλη τους η προσοχή είναι αφοσιωμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων εντός βαθμών.

Και οι εορτασμοί δεν σταματούν εκεί. H Haas θα γιορτάσει τον εντός έδρας αγώνα της με το σύνθημα: «Εμείς οι άνθρωποι». Αυτή είναι η πρώτη πρόταση του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Στο Grand Prix ΗΠΑ, η Haas πέρα από τον ανανεωμένο σχεδιασμό, η Haas θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αναβάθμισή της στο 2023. Αναμένεται να μεταμορφώσει τη VF-23 με ένα νέο αεροδυναμικό πακέτο, το οποίο θα περιλαμβάνει νέα sidepods και δάπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό να ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Red Bull Racing.

Getting that US glow up 🇺🇸⭐️



Your first look at our special livery we’ll be running in Austin this weekend!#HaasF1 #USGP pic.twitter.com/qKpWfyhCEe