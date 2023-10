To γαλλικό σουπερμίνι περνά στην επόμενη γενιά του, η οποία περιλαμβάνει και την μηδενικών ρύπων έκδοση e-C3.

Θέμα ωρών είναι η αποκάλυψη του νέου C3. Το δημοφιλές σουπερμίνι της Citroen αποκτά πιο μοντέρνα εμφάνιση και ποιοτικότερο εσωτερικό, το κυριότερο όμως είναι ότι στη γκάμα του περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική έκδοση e-C3.

Η Citroen έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο-teaser από το e-C3, αποκαλύπτοντας σχεδιαστικές λεπτομέρειες του αμαξώματος, ενόψει της επίσημης παρουσίασης την Τρίτη 17 Οκτωβρίου. Οι πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι η γκάμα των κινητήρων δεν περιλαμβάνει diesel, αλλά μόνο τον βενζίνης 1.2 PureTech, με 100 και 136 ίππους (στη δεύτερη περίπτωση με τη συνδρομή συστήματος mild hybrid).

Όσον αφορά το e-C3, θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις ισχύος/μπαταρίας: με 82 ίππους και μπαταρία 42 kWh ή με 109 ίππους και μπαταρία 50 kWh. Η εκτιμώμενη αυτονομία θα είναι περίπου 300 και 400 χλμ, αντίστοιχα.

