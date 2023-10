Ο Πέκο Μπανάια της Ducati πήρε πίσω την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα μετά το λάθος και την πτώση του Χόρχε Μαρτίν.

Το GP Ινδονησίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας αγώνας με πολλές ανατροπές, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν η επιστροφή του Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati Lenovo στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος μετά τη σπουδαία νίκη του. Ο Μάβερικ Βινιάλες έφερε την Aprilia στη 2η θέση και ο Φάμπιο Κουαρεταραρό έκανε τον καλύτερο φετινό του αγώνα με τη Yamaha και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών στην 3η θέση. Ο Χόρχε Μαρτίν «λύγισε» από την πίεση και είχε πτώση ενώ βρισκόταν άνετα στην πρώτη θέση.

Εκκίνηση

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα στη Μανταλίκα, ο Χόρχε Μαρτίν «εκτοξεύτηκε» από την 6η θέση και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Βινιάλες και τον Κουαρταραρό. Πάρα πολύ καλή εκκίνηση έκανε ο Μπανάια, ο οποίος κέρδισε πολλές θέσεις και μετά την πτώση του Μαρίνι βρέθηκε στην 4η θέση του αγώνα, πίσω από τον Γάλλο της Yamaha.

Ο Κουαρταρταρό ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των Ducati και των Aprilia και είδε να τον περνούν διαδοχικά οι Μπανάια και Αλέιξ Εσπαργκαρό, ενώ λίγο αργότερα έχασε άλλη μία θέση από τον Μπραντ Μπίντερ με την ΚΤΜ. Ο Μπίντερ όμως είχε να εκτίσει ποινή long lap καθώς κρίθηκε υπέυθυνος για την πτώση του Μαρίνι νωρίτερα.

Άπιαστος Μαρτίν

Στο μεταξύ, ο Μαρτίν είχε βάλει το κεφάλι κάτω και έγραφε διαδοχικούς πολύ γρήγορους γύρους, για να φτιάξει διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου από τον Βινιάλες και πάνω από 3 δευτερόλεπτα από τον Μπανάια, ο οποίος έδινε τα πάντα για να τους πλησιάσει. Ακολουθούσαν οι Α. Εσπαργκαρό, Κουαρταραρό, Ολιβέιρα, Μίλερ, Μ. Μάρκεθ, Μπετζέκι και ο Μπίντερ που έκτισε την ποινή και έπεσε 10ος.

Η ανωτερότητα του Μαρτίν δεν φαινόταν να μπορεί να αμφισβητηθεί στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, με τον Ισπανό της Pramac να αυξάνει τη διαφορά από τους διώκτες του αντί να τον πλησιάζουν. Πιο πίσω όμως δινόταν πολύ σκληρή μάχη για την 6η θέση, ανάμεσα στους Μίλερ, Ολιβέιρα, Μπετζέκι και Μπίντερ, με τους τέσσερις αναβάτες να αλλάζουν διαρκώς θέσεις μεταξύ τους. Ο Μαρκ Μάρκεθ αποχαιρέτησε νωρίς τον αγώνα έπειτα από πτώση, όπως και στο Σπριντ του Σαββάτου.

Ένα λάθος που μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα

Κι ενώ ο Χόρχε Μαρτίν είχε φτιάξει μια διαφορά σχεδόν τριών δευτερολέπτων στην πρώτη θέση, έκανε ένα τραγικό λάθος που θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός της Pramac, χωρίς καμία απολύτως πίεση, έχασε το εμπρός μέρος της Ducati του στη στροφή 11 και είχε πτώση, που τον έβγαλε εκτός αγώνα.

Αυτό έφερε στην πρώτη θέση τον Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia, τον οποίο καταδίωκε ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος πλέον είχε πάρει πίσω την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό είχε περάσει τον Α΄Εσπαργκαρό και βρισκόταν στην 3η θέση. Ο Εσπαργκαρό είχε πάρει το ρίσκο να ξεκινήσει τον αγώνα με μαλακό πίσω ελαστικό, αλλά το ρίσκο αυτό δεν απέδωσε, καθώς τον πέρασαν διαδοχικά οι Μίλερ, Ντι Τζιαναντόνιο και Μπετζέκι.

Πέρα από τη μάχη των πρωτοπόρων, ο αγώνας στην Ινδονησία αποδεικνυόταν μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία για τους αναβάτες. Μόνο 14 από τους 21 που ξεκίνησαν συνέχιζαν να γυρίζουν στην πίστα.

Η επίθεση των πρωταθλητών

Ο Πέκο Μπανάια μεθοδικά άρχισε να πλησιάζει τον Βινιάλες και 8 γύρους πριν από το τέλος κατάφερε να τον περάσει, χωρίς να πάρει ιδιαίτερο ρίσκο, για να περάσει στην πρώτη θέση. Ταχύτερος κι από τους δύο αυτούς όμως ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος με γοργό ρυθμό εξαφάνισε τη διαφορά και έφτασε πίσω από τον Βινιάλες.

Εντυπωσιακό αγώνα έκανε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο στην 4η θέση, μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος ήταν 5ος παρότι έκτισε δύο ποινές long lap. Ακολουθούσε ο Τζακ Μίλερ και ο τραυματίας Μάρκο Μπετζέκι, ο ο οποίος πέρασε τον Αυστραλό για να πάρει την 6η θέση.

Ο Μπανάια από τη στιγμή που πέρασε μπροστά προσπάθησε να απομακρυνθεί και έφτασε τη διαφορά στο ένα δευτερόλεπτο, αλλά ο Βινιάλες δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Ο Ισπανός, αφού αντιμετώπισε με επιτυχία την επίθεση του Κουαρταραρό, άρχισε να «ροκανίζει» τη διαφορά και να πλησιάζει τον Μπανάια, φέρνοντας μαζί του τον Γάλλο της Yamaha.

Ούτε ο Κουαρταραρό είχε πει όμως την τελευταία του λέξη. Ο πρωταθλητής του 2021 στους τελευταίους δύο γύρους εξαπέλυσε την επίθεσή του στον Βινιάλες για τη 2η θέση, αλλά δεν κατάφερε να περάσει. Έτσι, ο Μπανάια πήρε την υπερπολύτιμη νίκη, με τους Βινιάλες και Κουαρταραρό να συμπληρώνουν το βάθρο. Ακολουθησαν οι Ντι Τζιαναντόνιο, Μπετζέκι, Μπίντερ, Μίλερ, Μπαστιανίνι, Ρινς και Α. Εσπαργκαρό.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP Ινδονησίας

Επόμενος αγώνας είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, 20-22 Οκτωβρίου, στην Αυστραλία.

