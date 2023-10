Ο Φάμπιο Κουαρταραρό,πρωταθλητής του 2021, προβλέπει ότι ο Μαρκ Μάρκεθ στην Gresini θα είναι πολύ ανταγωνιστικός.

Την Πέμπτη η Gresini Racing ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με τον Μαρκ Μάρκεθ για το 2024, μια εβδομάδα μετά από την απόφαση της Honda να χωρίσουν αμοιβαία οι δρόμοι τους στο τέλος της σεζόν.

Ο Μάρκεθ θα θα βρεθεί στη σέλα μιας Ducati GP23 την επόμενη σεζόν, παίρνοντας τη μοτοσικλέτα που αυτήν τη στιγμή κατέχει την πρωτιά στο πρωτάθλημα στα χέρια των Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος διανύει με τη Yamaha μια παρόμοια δύσκολη σεζόν με τον Μάρκεθ, πιστεύει ότι ο Ισπανός θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στον ανταγωνισμό όταν ανέβει στην Ducati.

«Θα κάνει τη ζωή μας πραγματικά δύσκολη, για όλους μας», δήλωσε ο Κουαρταραρό την Πέμπτη πριν από το Grand Prix της Ινδονησίας. «Ο Μαρκ είναι το σημείο αναφοράς των τελευταίων 10 χρόνων και θα βρίσκεται πάνω σε μια πραγματικά ανταγωνιστική μοτοσικλέτα. Έπομένως, ναι, πιστεύω ότι θα κάνει τις ζωές μας πολύ δύσκολες του χρόνου».

"It could have been shocking 3, 4 months ago but right now, no" 😐

"I thought it was a joke" 🤯



Check out the riders' reaction to @marcmarquez93 moving to @GresiniRacing 👀#IndonesianGP 🇮🇩 | 🎥https://t.co/W1YTExsQ7P