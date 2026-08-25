Το υπερπολυτελές πούλμαν Volvo Irizar i8 των 500 ίππων που παρέλαβε ο Παναθηναϊκός από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη με ανέσεις πρώτης θέσης και κορυφαία συστήματα ασφαλείας.

Σε μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών της προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παραλαμβάνοντας το νέο της υπερσύγχρονο πούλμαν, ένα Volvo Irizar i8 τελευταίας γενιάς, το οποίο παραδόθηκε από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Το νέο απόκτημα των «πρασίνων» συγκαταλέγεται στα κορυφαία οχήματα της ευρωπαϊκής αγοράς, αποτελώντας επιλογή κορυφαίων συλλόγων όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ και η Ιντερ.

Η εξωτερική εμφάνιση του οχήματος ενσωματώνει πλήρως την ταυτότητα του συλλόγου, καθώς δεσπόζουν το τριφύλλι, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, ενώ στην οροφή είναι αποτυπωμένος ο εμβληματικός στίχος «Σύλλογος Μεγάλος». Στο εσωτερικό, ο ειδικός κρυφός φωτισμός σε πράσινες αποχρώσεις και τα στοιχεία του ύμνου της ομάδας διαμορφώνουν μια αυθεντική ατμόσφαιρα αφιερωμένη στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Μηχανική ισχύς 500 ίππων και κορυφαία ασφάλεια

Βασισμένο σε τριαξονική διάταξη 6x2, το νέο λεωφορείο κινείται από κινητήρα απόδοσης 500 ίππων. Στο επίκεντρο της κατασκευής βρίσκεται η ασφάλεια, με το όχημα να διαθέτει μια πλήρη σουίτα ηλεκτρονικών βοηθημάτων, όπως το δυναμικό σύστημα διεύθυνσης Volvo Dynamic Steering (VDS), Adaptive Cruise Control, Pilot Assist, σύστημα αποφυγής πλευρικών συγκρούσεων και ανίχνευση κόπωσης οδηγού. Η ορατότητα εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED και ειδικές κάμερες σε κλιμακοστάσιο και οπισθοπορεία, ενώ η καμπίνα εξοπλίζεται με αυτόματο κλιματισμό που περιλαμβάνει ιονιστή και αισθητήρα ποιότητας αέρα.

Ανέσεις πρώτης θέσης και πλήρης συνδεσιμότητα

Για την ξεκούραστη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου, η καμπίνα προσφέρει προδιαγραφές υψηλής πολυτέλειας. Τα δερμάτινα καθίσματα διαθέτουν κεντημένο το λογότυπο της ομάδας, ρυθμιζόμενα υποπόδια, αναδιπλούμενα τραπεζάκια και ατομικές θύρες USB. Το σύστημα infotainment υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και τρεις οθόνες τηλεόρασης με DVD player. Παράλληλα, το λεωφορείο διαθέτει αυτόνομη κουζίνα με καφετιέρα, φούρνο μικροκυμάτων και τρία ενσωματωμένα ψυγεία τροφίμων.