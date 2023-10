Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Ιταλός αναβάτης της Mooney VR46 Ducati και οι πιθανότητές του για τίτλο φαίνεται πως εξανεμίζονται.

Ο Μάρκο Μπετζέκι πρέπει να θεωρείται πλέον εκτός διεκδίκησης του φετινού πρωταθλήματος του MotoGP. O Ιταλός το περασμένο Σάββατο είχε ατύχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης στο Ράντζο του Βαλεντίνο Ρόσι και πέφτοντας έσπασε την κλείδα του. Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο 24χρονος έκανε άμεσα χειρουργείο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μοντένα στο τμήμα Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας. Την επέμβαση ανέλαβε ο Δρ. Πορσελίνι. Έτσι, η Mooney VR46 Ducati έχει δύο αναβάτες με σπασμένες κλείδες, μετά τον τραυματισμό του Λούκα Μαρίνι στην Ινδία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, ο «Μπεζ», η επέμβαση έγινε το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποφύγει την επιδείνωση της κατάστασής του, η οποία αναμένεται να επανεξεταστεί τις επόμενες 48 ώρες και θα κριθεί το αν θα είναι σε θέση να πάρει μέρος στο επερχόμενο Grand Prix Ινδονησίας (14-16 Οκτωβρίου).

On the mend! 🤕💪 Marco Bezzecchi shared his first words after his collarbone surgery 👇 Get well soon, Marco!

Αυτός ο τραυματισμός είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τον Μπετζέκι, ο οποίος μάχεται για το πρωτάθλημα του MotoGP με τους Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν. Με έξι αγωνιστικά τριήμερα για το τέλος της σεζόν, ο Ιταλός βρίσκεται 54 βαθμούς μακριά από τον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati και 51 βαθμούς πίσω από τον Ισπανό της Pramac Racing.

To πρόγραμμα του MotoGP είναι αρκετά απαιτητικό, καθώς περιλαμβάνει έξι Grand Prix τις επόμενες επτά εβδομάδες. Το πιθανότερο είναι ο Μπετζέκι να απουσιάσει από την Ινδονησία, όμως οι αναβάτες της κορυφαίας κατηγορίας μοτοσικλετών του πλανήτη έχουν αψηφήσει πολλές φορές στο παρελθόν τα όρια της λογικής.

Επιστροφή από τραυματισμό αναμένεται να κάνουν οι Άλεξ Ρινς με την LCR Honda και ο Ενέα Μπαστιανίνι με την εργοστασιακή Ducati.

It's already Monday, it's already #IndonesianGP 🇮🇩



Let's send "Forza 💪​" @Luca_Marini_97 @Marco12_B to help them to arrive fit for the weekend!