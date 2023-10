Σε μία κίνηση ηγέτη, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τοποθετήθηκε δημόσια για τη σύγκρουση που είχε με τον Τζορτζ Ράσελ στην εκκίνηση του Grand Prix Κατάρ.

Ο χρυσός αλλά άτυπος κανόνας της Formula 1 είναι ένας: Μη συγκρουστείς με τον teammate σου. Στη Mercedes-AMG ξεκάθαρα απέτυχαν αυτόν το σκοπό στον εναρκτήριο γύρο του Grand Prix Κατάρ.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ είχαν επαφή στην πρώτη στροφή, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να οδηγείται σε εγκατάλειψη. Ο ένας είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών και ο άλλος τη μεσαία γόμα ελαστικών, όμως δεν φάνηκε να έχουν κάποιο σχέδιο για να επιτεθούν στον -νικητή- Μαξ Φερστάπεν.

Έτσι, ο ένας δεν άφησε χώρο στον άλλο και στον ασύρματο αλληλοκατηγορήθηκαν. Ο ένας είπε πως ο teammate του τον χτύπησε, ενώ ο άλλος πως κοιτούσε μόνο τον Φερστάπεν και όχι τι γίνεται γύρω του και αν ο Χάμιλτον (με τη σαφώς ταχύτερη γόμα) έκανε επίθεση. Γενικώς, κάτω από τη βάση στο γερμανικό «στρατόπεδο».

Πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας στο Κατάρ, ο Χάμιλτον με ανάρτησή του στα social media έγραψε: «Είδα το ριπλέι και είναι 100% δικό μου λάθος και παίρνω όλη την ευθύνη. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα και από τον Τζορτζ».

I’ve watched the replay and it was 100% my fault and I take full responsibility. Apologies to my team and to George.