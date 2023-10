Καταστροφική η πρώτη στροφή του Grand Prix Κατάρ για την ομάδα της Mercedes-AMG.

Μόλις στην πρώτη στροφή ολοκληρώθηκε το Grand Prix Κατάρ για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 συγκρούστηκε με τον teammate του στην Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ. Ο μεν Χάμιλτον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, ο δε Ράσελ μπήκε στα pits και έπεσε στην 18η και τελευταία θέση.

Οι δύο οδηγοί της Mercedes έκαναν καλή εκκίνηση και προσπάθησαν να περάσουν τον κάτοχο της pole position, Μαξ Φερστάπεν. Καθώς όμως ο Χάμιλτον προσπάθησε να περάσει από την εξωτερική, ο Ράσελ δεν τον είδε με αποτέλεσμα τα μονοθέσιά τους να συγκρουστούν. Στον ασύρματο ο Χάμιλτον ακούστε να λέει «τέθηκα εκτός αγώνα από τον teammate μου».

Μετά από μία σύντομη περίοδο υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, το Grand Prix Κατάρ συνεχίζεται κανονικά.

