Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Λουσέιλ για το δέκατο έβδομο Grand Prix της φετινής χρονιάς.

Λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Κατάρ. Ο δέκατος έβδομος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και η σειρά εκκίνησης μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε κατά τη διάρκεια των 57 γύρων. Ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κερδίζει από την πρώτη θέση της εκκίνησης.

Έπειτα από την κατάκτηση της pole position την Παρασκευή, ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από θέση ισχύος το Grand Prix. Δίπλα στον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2023 θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος θέλει να του χαλάσει τα σχέδια σήμερα.

One of the most action-packed starts you'll see all year! 🤯#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/eWntP1vD8Z