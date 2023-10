Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix του Λουσέιλ υπήρξε σύγχυση λόγω των αλλαγών στην κατάταξη.

Όπως έχουμε περισσότερες από μία φορές, η μάχη των κατατακτήριων δοκιμών στο πλαίσιο του Grand Prix του Κατάρ ολοκληρώθηκε, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε μία οριστική κατάταξη.

Το τέλος της διαδικασίας βρήκε δεύτερο τον Λάντο Νόρις και τέταρτο τον teammate του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι. Ο Βρετανός δεν πρόλαβε να πιάσει μικρόφωνο στο πλαίσιο των καθιερωμένων τηλεοπτικών συνεντεύξεων μετά το πέρας της διαδικασίας, μιας και ο χρόνος του ακυρώθηκε γιατί υπερέβη τα όρια της πίστας στη στροφή 10.

Αυτό προβίβασε τον Αυστραλό στην τρίτη θέση, πράγμα που σήμαινε πως κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Ναόμι Σιφ. Όμως μεσούσης της συνέντευξής του, ήρθαν τα κακά μαντάτα.





Ο οδηγός από τη Μελβούρνη έχασε τον χρόνο που τον είχε τοποθετήσει εκεί, επειδή με τη σειρά του είχε υπερβεί τα όρια της πίστας στη στροφή 14 της πίστας του Λουσέιλ.

Ενημερώθηκε λοιπόν “on air” και η εύλογη αντίδραση του ήταν: «Είναι διασκεδαστικό αυτό, ε; Να μην ξέρουμε ποιοι είναι στο Top-3».



Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί...

"This is fun isn't it?!"@OscarPiastri finds out he's not in the top three qualifiers after all #F1 #QatarGP pic.twitter.com/e8hfRMYpqO