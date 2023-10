Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν κυρίαρχος και στην Ντόχα και θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την πρώτη θέση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Κατάρ είχαν για πρωταγωνιστή για άλλη μία φορά τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Red Bull Racing πήρε τη 10η φετινή του pole position και 30ή της καριέρας του και θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την πρώτη θέση. Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ και 3ος ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes.

POLE FOR MAX VERSTAPPEN IN QATAR!!!💪



That's the Dutchman's 10th of the season 👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/DKAeMhIPIA — Formula 1 (@F1) October 6, 2023

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκίνησαν κάτω από το φως των προβολέων και με την πίστα να είναι όπως αναμενόταν αρκετά σκονισμένη από την άμμο της ερήμου. Αυτό σήμαινε ότι η χρονική στιγμή που θα έκανε κάποιος τις γρήγορες προσπάθειές του θα είχε μεγάλη σημασία.

Με το που άνοιξε το pit lane όλοι οι οδηγοί -πλην του Χούλκενμπεργκ- βιάστηκαν να βγουν στην πίστα για να πάρουν την πρώτη αίσθηση από τις συνθήκες. Η προηγούμενη φορά που οδήγησαν ήταν νωρίτερα, στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών, με τον ήλιο στον ουρανό και τη θερμοκρασία αρκετά υψηλότερα, οπότε είχαν διαφορετικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουν.

So far, so fast for Fernando 💪



Alonso is topping the Q1 timesheet with time ticking down ⏳#F1 #QatarGP pic.twitter.com/LGSNxw5ePJ October 6, 2023

Όπως αναμενόταν, οι χρόνοι έπεφταν συνεχώς όσο περνούσε η ώρα και στο τέλος στην πρώτη θέση του πίνακα βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, μπροστά από τους Λάντο Νόρις και Φερνάντο Αλόνσο. Οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν και πήραν τις θέσεις από 16 έως 20 ήταν οι Σάρτζεντ, Στρολ, Λόσον, Μάγκνουσεν και Ζου.

Q2

Στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων οι χρόνοι συνέχιζαν να πέφτουν καθώς η αγωνιστική γραμμή καθαριζόταν από την άμμο και στρωνόταν με ελαστικό. Αρκετοί οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα με τα όρια πίστας και είδαν κάποιους από τους γρήγορους γύρους τους να διαγράφονται, κάτι που προκάλεσε καρδιοχτύπια και εν τέλει μερικές ηχηρές εκπλήξεις.

Fine margins! 👀



Carlos Sainz, currently P14, will have to go again in Q2 after exceeding track limits #F1 #QatarGP pic.twitter.com/Ezpa3bRNdj October 6, 2023

Την ώρα που ο Λούις Χάμιλτον ανέβαινε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, εκτός της τελικής δεκάδας βρέθηκαν οι Κάρλος Σάινθ και Σέρχιο Πέρεζ. Και οι δύο βρέθηκαν εκεί όχι καθώς οι καλύτεροι χρόνοι τους διαγράφηκαν, αν και δεν αποκλείεται να είχαν αποκλειστεί, κυρίως ο Πέρεζ, ακόμα και αν δεν είχε γίνει αυτό. Μαζί τους αποκλείστηκαν οι Τσουνόντα, Άλμπον και Χούλκενμπεργκ.

Q3

Στο ξεκίνημα του τρίτου σκέλους τα πράγματα ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα. Οι οδηγοί θα έκαναν δύο γρήγορες προσπάθειες με μαλακά ελαστικά, με σκοπό να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη, και ταυτόχρονα έπρεπε να προσέχουν να μείνουν μέσα στις λευκές γραμμές που ορίζουν τα όρια της πίστας.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τις Mercedes των Χάμιλτον και Ράσελ, ενώ οι Νόρις και Λεκλέρ είδαν ξανά το χρόνο τους να διαγράφεται για το… γνωστό λόγο. Ο Νόρις επίσης, λόγω κακής επικοινωνίας με το μηχανικό του, παρεμπόδισε τον Λεκλέρ, ο οποίος έκανε «στο καπάκι» και δεύτερο γύρο.

Lando Norris crossed the line in P2 👀



But the Briton exceeded track limits and will start P10 😖#F1 #QatarGP pic.twitter.com/iM9pPOdxKV October 6, 2023

Στη δεύτερη και κρισιμότερη προσπάθεια των οδηγών, ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του, αλλά δεν απειλήθηκε και στο τέλος πανηγύρισε την pole position. Δίπλα του, από τη δεύτερη θέση του grid θα εκκινήσει ο Ράσελ, παρότι ο Νόρις έγραψε το 2ο χρόνο. Ο οδηγός της McLaren είδε και αυτόν το γύρο του να διαγράφεται και έτσι θα εκκινήσει 10ος. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Χάμιλτον, αφού ακυρώθηκε και ο γύρος του Πιάστρι ενώ ακολούθησαν οι Αλόνσο, Λεκλέρ, Πιάστρι, Γκασλί, Οκόν, Μπότας και Νόρις.

Στις 16:00 το Σάββατο το απόγευμα θα γίνει το Sprint Shootout και στις 20:30 θα ξεκινήσει ο Αγώνας Σπριντ.

Αποτελέσματα