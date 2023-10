O Ολλανδός της Red Bull Racing δεν... αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, ιδίως από τη στιγμή που πήρε την pole position στο Grand Prix Κατάρ.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα και 10ο μέσα στη σεζόν, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position. Ο χρόνος 1:23.778 του Ολλανδού της Red Bull Racing ήταν αρκετός για να τον φέρει στην πρώτη θέση του grid του Grand Prix Κατάρ (εκκίνηση στις 8 το βράδυ της Κυριακής, ώρα Ελλάδας).

«Ήταν μία εξαιρετική αρχή για το τριήμερο. Η πίστα είναι δύσκολη, με τη νέα άσφαλτο, καθώς δεν υπάρχει αρκετό λάστιχο. Όταν πιέζεις, το πίσω μέρος ξεκολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για την pole position, ήταν μία καλή μέρα για εμάς», δήλωσε ο Μαξ.

ON POLLEEE POSITTIONNN IN QATAR 🇶🇦 Very lovely, @Max33Verstappen 👏 pic.twitter.com/rQxLBc0py0