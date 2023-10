O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη σκονισμένη πίστα του Λουσέιλ.

Το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Κατάρ, ο δέκατος-έβδομος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1, ξεκίνησε με το FP1 στην πίστα του Λουσέιλ. Ομάδες και οδηγοί έκαναν τα πρώτα τους περάσματα και μοναδικά πριν τις κατατακτήριες δοκιμές και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Η έλλειψη πρόσφυσης λόγω της σκόνης και του ανέμου έκαναν δύσκολο το έργο όλων, ενώ από τύχη και οδηγική ικανότητα δεν είχαμε ατυχήματα.

Ταχύτερος στο FP1 υπό τη δύση του ηλίου ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε στο τέλος της διαδικασίας χρόνο 1:24,428 και είχε την καλύτερη προετοιμασία ενόψει κατατακτηρίων. Δεύτερος ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari με διαφορά 0,334 δευτερόλεπτα από τον οδηγό της RBR. O Σαρλ Λεκλέρ ήταν τρίτος, όμως οι χρόνοι προς ώρας δεν σημαίνουν τίποτα λόγω της τρομακτικής έλλειψης πρόσφυσης στην πίστα.

The quali runs are coming in hot...



Verstappen crushes the benchmark and goes half a second clear at the top on the soft tyres 🥵#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/W5aS8kqAad