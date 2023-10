Η αμερικανική ομάδα εισέπραξε το πολύτιμο «ναι» από την FIA, όμως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα γιατί πρέπει να πείσει και τη Liberty Media.

H εύρεση ενδέκατης ομάδας για τη Formula 1 ολοκληρώθηκε. Έπειτα από αναλύσεις μηνών και αξιολόγηση συνολικά πέντε αιτήσεων, η FIA ενέκρινε την Andretti Global για να εισέλθει μελλοντικά στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Σε ανακοίνωσή της, η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού επιβεβαίωσε πως η αμερικανική ομάδα ήταν η μόνη που πήρε έγκριση, καθώς πληροί όλα τα κριτήρια. Έτσι, πέρασε στο τελευταίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει αξιολόγηση από την κάτοχο των εμπορικών δικαιωμάτων της Formula 1, Liberty Media.

H έγκριση της FIA είναι ένα σημαντικό βήμα για την Andretti, ωστόσο δεν είναι δεδομένη η είσοδό της στο σπορ. Πρέπει τώρα να πείσει την FOM, τον CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι και τις δέκα υπάρχουσες ομάδες, πως αξίζει να βρίσκεται στο grid.

Behind the brand. Take a closer look at the defining details… pic.twitter.com/DyThu99IKV

Αυτό δεν θα είναι εύκολο, μιας και κατά το παρελθόν ο Ντομενικάλι έχει δηλώσει δημόσια πως δεν πιστεύει πως χρειάζεται 11η ομάδα. Επιπλέον, επικεφαλής υπαρχόντων ομάδων όπως οι Τότο Βολφ, Κρίστιαν Χόρνερ και Γκίνθερ Στάινερ, είναι αντίθετοι με την επέκταση στου grid στα 22 μονοθέσια.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, μίλησε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αξιολόγηση ομάδων: «Η FIA ήταν ξεκάθαρη με τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων στη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας δήλωσης ενδιαφέροντος για την F1. H FIA είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει τις αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια της φόρμας και ενέκρινε αυτή της Andretti Formula LLC ώστε να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Λαμβάνοντας αυτή την απόφαση, η FIA ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για την ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να συγχαρώ τον Μάικλ Αντρέτι και την ομάδα του».

Introducing, @AndrettiGlobal.



A brand built on a foundation of racing excellence, the rebrand from Andretti Autosport to Andretti Global will unite all aspects of the organization under a single identity.



The full story 🔗 https://t.co/ua01f7wUqw pic.twitter.com/7zuhO2TEvI