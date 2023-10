O οδηγός της M-Sport Ford «τελείωσε» τη δουλειά, την ώρα που η Toyota Gazoo Racing WRT κατακτούσε ξανά τον τίτλο.

Έχοντας αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα, σχεδόν ενός λεπτού, το μόνο που έπρεπε να κάνει ο Όιτ Τάνακ στο τρίτο και τελευταίο σκέλος του Ράλλυ Χιλής, ήταν να αποφύγει τα λάθη και τις κακοτοπιές.

How good is this 🤩 pic.twitter.com/lWyJVvvZlz