Ο τελευταίος αγώνας του GT World Challenge Europe ήταν ιδιαίτερα ανατρεπτικός, ωστόσο χάρισε πλούσιο θέαμα, δράση και δράμα, με τον Άλεξ Φοντάνα να πρωταγωνιστεί και πάλι.

Με επιτυχία ολοκλήρωσε o Άλεξ Φοντάνα το Endurance Cup για το GT World Challenge Europe του 2023. Ο Ελληνοελβετός οδηγός της Car Collection Motorsport έπειτα από το πρωτάθλημα οδηγών, προσέφερε και αυτό των ομάδων, μαζί με τους Νίκι Λούτβιλερ και Ίβαν Τζάκομα. Οι τίτλοι επιτεύχθηκαν στην κατηγορία Pro-Am για τη φετινή αγωνιστική σεζόν, έπειτα από αγώνες αντοχής μεγάλης διάρκειας όπως του Πολ Ρικάρ, του Σπα (24ωρος), της Μόντσα, του Νίρμπουργκρινγκ και της Βαρκελώνης.

Στον επεισοδιακό αγώνα διάρκειας 3 ωρών της Βαρκελώνης, τον τελευταίο της σεζόν, το πλήρωμα τερμάτισε στην 41η θέση Γενικής Κατάταξης και στην 4η στην κατηγορία Pro-Am, μόλις 1,8 δευτερόλεπτα μακριά από θέση βάθρου. Την τελευταία ώρα του αγώνα της Βαρκελώνης (όσο είχαμε κανονική δράση δίχως διακοπές), ο Άλεξ μείωσε κατά 15 δευτερόλεπτα τη διαφορά από την 3η θέση και λίγο έλλειψε να φέρει την ομάδα του σε θέση βάθρου.

Ο αγώνας του Φοντάνα είχε ορισμένα εμπόδια. Ποινή 10 δευτερολέπτων για παραβίαση ορίου ταχύτητας στο pit-lane και διακοπές λόγω Full Course Yellow δεν επέτρεψαν στην επίτευξη του βάθρου. Ωστόσο η Car Collection Motorsport είχε άψογη στρατηγική σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, κάτι που την έφερνε σε κάθε stint σε πλεονεκτική θέση έναντι. Χαρακτηριστική ήταν η κίνηση να γίνει νωρίς ο τελευταίος ανεφοδιασμός, κάτι που ελαχιστοποίησε το χαμένο χρόνο από τις θέσεις του βάθρου λόγω της ποινής.

Στον αγώνα, η νίκη κρίθηκε έπειτα από απόφαση των αγωνοδικών, καθώς η Mercedes-AMG #777 πέρασε πρώτη την γραμμή του τερματισμού. Όμως λόγω ποινής για επαφή νωρίτερα στον αγώνα, έχασαν τη νίκη. Έτσι, η Ferrari AF Corse έκανε το 1-2, με τους Αλέσιο Ροβέρα, Ρόμπερτ Σβάρτζμαν και Νίκλας Νίλσεν στη #51 296 GT3 να είναι αυτοί που ανέβηκαν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

