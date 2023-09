Ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ πρωταγωνίστησε στη δεύτερη περίοδο δοκιμών στο Μοτέγκι.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζει το ξέφρενο πρόγραμμά του με το GP Ιαπωνίας στην πίστα του Μοτέγκι, όπου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη περίοδος δοκιμών, από την οποία προκύπτει η 10άδα που θα πάρει μέρος στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Το απόγευμα της Παρασκευής στην Ιαπωνία ήταν ηλιόλουστο και η πίστα ήταν στεγνή και έτσι οι αναβάτες είχαν την ευκαιρία να τα δώσουν όλα. Σε αυτήν τη διαδικασία ο Μπραντ Μπίντερ της KTM έκανε τον καλύτερο χρόνο, με τον οποίο έσπασε το απόλυτο ρεκόρ γύρου στο Μοτέγκι, το οποίο κρατούσε από το 2015 ο Χόρχε Λορένθο. Ο Νοτιοαφρικανός οδηγούσε τη νέα RC16 με το νέο ανθρακονημάτινο πλαίσιο, που φαίνεται να αποδίδει καλά.

That new carbon fibre chassis seems to work a treat! 😎@BradBinder_33 will lead them into Super Saturday! 👏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/vgUmC6qbnu