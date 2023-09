Με έναν πολύ άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Γάλλου στη Σουζούκα, με το κλίμα στην Alpine να είναι ξανά τεταμένο.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1, οι Πιέρ Γκασλί και Έστεμπαν Οκόν όδευαν προς τερματισμό στις θέσεις 9 και 10. Αμφότεροι εκκίνησαν εκτός 10άδας, όμως η ταχύτητά τους και η σωστή στρατηγική έφερε τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ωστόσο τα καλά τελειώνουν εκεί, μιας και εξελίχθηκε ένα απρόσμενο περιστατικό.

Στον τελευταίο γύρο, ο Πιέρ Γκασλί δέχθηκε εντολή από την ομάδα του να αφήσει τον Οκόν να τον περάσει. Πράγματι, στην τελευταία στροφή άφησε το γκάζι και έδωσε στον teammate του την 9η θέση. Αυτό εξόργισε τον Γκασλί, ο οποίος μετά τον τερματισμό χτυπιόταν μέσα στο μονοθέσιό του και έκανε χειρονομίες οι οποίες ωστόσο είχαν άγνωστο αποδέκτη.

Οι δύο οδηγοί προσπαθούσαν να προσπεράσουν τον Φερνάντο Αλόνσο για την 8η θέση. Ο Γκασλί είχε στο τελευταίο stint 6 γύρους πιο φρέσκα ελαστικά και για να πιέσουν τον Ισπανό δόθηκε εντολή στον Οκόν να αφήσει τον teammate του να περάσει τον 47ο γύρο. Ωστόσο ο Γκασλί ήταν πολύ ενοχλημένος με το γεγονός πως του ζητήθηκε να δώσει πίσω τη θέση στον Οκόν.

Gasly pissed of after bein mg asked to swap position with Ocon pic.twitter.com/T2zX2BDqZ9