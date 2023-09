Ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα που πήρε στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα ήταν ο Βρετανός πολυπρωταθλητής και έκανε μια μεγάλη παραδοχή για την απόδοση της ομάδας του.

Το Grand Prix Ιαπωνίας ήταν ένας αγώνας στον οποίο περίμενε η Mercedes-AMG πως θα δυσκολευτεί αρκετά. Πράγματι, η W14 ήταν το τέταρτο ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα, κάτι που δυσκόλεψε αρκετά τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να τερματίσει 5ος έχοντας εκκινήσει από την 7η θέση. Ο Βρετανός πήρε τα μέγιστα, κρατώντας πίσω του τον ξεκάθαρα ταχύτερο, Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari στο τέλος του αγώνα. Μετά τον τερματισμό, ο Χάμιλτον μίλησε για τους 53 γύρους που προηγήθηκαν.

«Πήραμε το μέγιστο στη Σουζούκα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, το μονοθέσιο ήταν πολύ δύστροπο και δεν μπορούσα να οδηγήσω όπως θα ήθελα. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον να ξεπεράσουμε το ένα μονοθέσιο της Ferrari, το οποίο καταφέραμε. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, η ομάδα έκανε φοβερή δουλειά, όμως είμαστε πάρα πολύ πίσω από τη Red Bull», ανέφερε.

