Παρά το δύσκολο αγώνα του στη Σουζούκα, ο Αυστραλός κατάφερε να ανέβει στο βάθρο για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1.

Την καλύτερη εικόνα της στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 έδειξε η McLaren Racing στο Grand Prix Ιαπωνίας. Η Βρετανική ομάδα ήταν σε εξαιρετική φόρμα στη Σουζούκα και οι δύο οδηγοί της μετουσίωσαν το αποτέλεσμα των κατατακτηρίων σε διπλό βάθρο στον αγώνα των 53 γύρων. Αυτό ήταν το πρώτο διπλό βάθρο της ομάδας στo σπορ μετά το Grand Prix Ιταλίας του 2021.

Ο Όσκαρ Πιάστρι, μόλις στο δέκατο-έκτο αγώνα του στη Formula 1 κατάφερε να ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο κάτι το οποίο τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Μετά τον αγώνα, μίλησε στον Ντέιμον Χιλ γεμάτος χαρά για το μεγάλο του επίτευγμα.

«Νιώθω ιδιαίτερα. Είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά την ομάδα για την ευκαιρία που μου έδωσε. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που έχουν την ευκαιρία να ανέβουν στο βάθρο. Εγώ το κατάφερα στην πρώτη μου σεζόν. Ευχαριστώ την ομάδα, δεν ήταν ο καλύτερος αγώνας μου αλλά ήταν αρκετός ώστε να ανέβω στο βάθρο», ανέφερε ο Αυστραλός.

