Πολύ χαρούμενος με το πρώτο διπλό βάθρο της McLaren ήταν ο Βρετανός οδηγός στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα.

Αποστολή εξετελέσθη για τη McLaren Racing στη Σουζούκα. Η Βρετανική ομάδα πέτυχε το 2-3 στο Grand Prix Ιαπωνίας με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Αυτό είναι το καλύτερο φετινό αποτέλεσμα της McLaren και η πρώτη διπλή παρουσία στο βάθρο των νικητών μετά το Grand Prix Ιταλίας του 2021.

Ο Νόρις έγινε μάλιστα ο οδηγός με τις περισσότερες δεύτερες θέσεις στο 2023. Ο Βρετανός τερμάτισε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου για τέταρτη φορά εφέτος και μετά τον τερματισμό μίλησε για την εμπειρία του στο GP Ιαπωνίας: «Είναι μια φοβερή ημέρα για εμάς. Είμαστε στις θέσεις 2 και 3, δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω. Η ομάδα έκανε φοβερή δουλειά. Η εκκίνησή μου ήταν πολύ καλή. Παραλίγο να περάσω τον Φερστάπεν αλλά ο Μαξ είναι… o Μαξ. Δεν είχα ελπίδες στη στροφή 2. Είχαμε καταπληκτικό ρυθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν είμαστε κοντά στον Φερστάπεν, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά επίσης. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα και συγχαρητήρια στον Όσκαρ (Πιάστρι) για το πρώτο του βάθρο».

Για την τεράστια βελτίωση της McLaren στο 2023 ανέφερε: «Πιέζουμε πολύ. Η πρόοδος που έχουμε κάνει είναι εντυπωσιακή. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα για τη βελτίωση που έχουμε σε κάθε τριήμερο. Σίγουρα θα έχουμε δύσκολες στιγμές. Αλλά πλησιάζουμε βήμα-βήμα. Πήραμε τώρα το πρώτο μας διπλό βάθρο».

Πλέον η McLaren βρίσκεται στους 49 βαθμούς πίσω από την Aston Martin στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών.

BACK-TO-BACK, baby! 🏆



It’s P2 at Suzuka and a second podium in as many weeks for @LandoNorris! 💪#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/OeGZUwl5ey