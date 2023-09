Τι ισχύει με την πρόγνωση του καιρού για το δέκατο-έκτο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023, το GP Ιαπωνίας; Ακολουθεί η απάντηση.

Το Grand Prix Ιαπωνίας είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να ετοιμάζονται για το δέκατο-έκτο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν στη Formula 1. Πρόκειται για το δεύτερο αγώνα επί Ασιατικού εδάφους μετά το τέλος της ευρωπαϊκής περιόδου. Το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί ενόψει του αγώνα στη Ιαπωνίας είναι ο καιρός, καθώς το 2022 είδαμε μεικτές καιρικές συνθήκες όλο το τριήμερο.

Οι αγώνες σε Ιταλία και Σιγκαπούρη πραγματοποιήθηκαν δίχως την εμφάνιση της βροχής σε κανένα σημείο του τριημέρου. Αυτό ήταν πράγματι μια ευχάριστη αλλαγή, καθώς τους τελευταίους μήνες ο καιρός έπαιζε σημαντικό ρόλο τόσο στα Grand Prix και στα αποτελέσματά τους.

