Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin εξέφρασε την άποψή του για τη δυναμική της Red Bull Racing στον επόμενο αγώνα της Formula 1.

Δίχως αμφιβολία, η μεγαλύτερη έκπληξη του Grand Prix Σιγκαπούρης της Formula 1 ήταν η έλλειψη ταχύτητας της Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα δεν μπόρεσε να παλέψει για τη νίκη και για πρώτη φορά δεν είχε μονοθέσιό της στην πρώτη θέση στα αποτελέσματα του αγώνα.

Η κακή εμφάνιση των «ταύρων» ήταν ένα μεγάλο μυστήριο και το μεγάλο ερώτημα είναι αν η κυριαρχία της τελείωσε στη Σιγκαπούρη. Κάποιοι συνδέουν τον αγώνα της Μαρίνα Μπέι με τη νέα τεχνική οδηγία της FIA σχετικά με την ευκαμψία των αεροτομών των μονοθεσίων, ενώ άλλοι δεν πιστεύουν πως αυτή η εικόνα θα παραμείνει.

Ο Φερνάντο Αλόνσο βρίσκεται πάνω από δύο δεκαετίες στη Formula 1 και γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα. Όπως ήταν λογικό, ρωτήθηκε σχετικά με την εμφάνιση-έκπληξη της Red Bull Racing και αν πιστεύει πως αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί και στην Ιαπωνία.

