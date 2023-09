Οι ισορροπίες εντός της ιταλικής ομάδας έχουν αλλάξει έπειτα από τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων της Formula 1.

Από τα τέλη της περασμένης δεκαετίας γνωρίζαμε πως ο Σαρλ Λεκλέρ θα είναι ο επόμενος αστέρας της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος είχε κατακτήσει τα πάντα στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων όταν ήταν ακόμα στην Ακαδημία των Ιταλών. Στη Formula 1 αγωνίστηκε για ένα χρόνο στη Sauber και το 2019 πήρε μετεγγραφή για τη Scuderia.

Με τα κόκκινα χρώματα έχει πάρει 5 νίκες, εκ των οποίων οι τρεις ήταν το 2022 με τελευταία να είναι στο GP Αυστρίας. Την τελευταία τετραετία έχει για teammate τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός θεωρείται ένας πολύ αξιόλογος οδηγός, όμως ποτέ δεν προοριζόταν για νούμερο ένα εντός της ομάδας.

Αυτό ενδεχομένως να έχει αλλάξει σύμφωνα με τον Άλαρντ Καλφ του RTL. Ο Ολλανδός μίλησε στο motorsport.com για την κατάσταση που επικρατεί εντός της Ferrari και θεωρεί πως οι Ιταλοί έχουν έναν νέο ηγέτη: «Πιστεύω πως ο Σάινθ είναι περισσότερο ηγέτης από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο τρόπος με τον οποίο ο Σάινθ μιλάει στον ασύρματο, δείχνει έναν οδηγό που παίρνει τις καταστάσεις στα χέρια του. Θυμάμαι τον αγώνα στην Ουγγαρία που ο Λεκλέρ είχε τη σκληρή γόμα ελαστικών και δεν του είχε βγει. Όταν είπαν στον Σάινθ να μπει για τη σκληρή γόμα είχε πει στην ομάδα του να κάνει κάτι διαφορετικό. Όταν κάνεις κάτι τέτοιο και η ομάδα σε ακούει, τότε είσαι ηγέτης. Πιστεύω πως είναι φανταστικό το γεγονός πως κερδίζει και ο τρόπος που το κάνει είναι εντυπωσιακός».

