H αποτυχία των «ταύρων» να κυριαρχήσουν στον αγώνα της Formula 1 στη Σιγκαπούρη χαροποίησε αρκετούς στο paddock.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης του 2023 δεν ήταν κάποιου είδους όνειρο αλλά πραγματικότητα. Ο δέκατος-πέμπτος αγώνας της σεζόν μας χάρισε μοναδικές στιγμές δράσης και ήταν δίχως αμφιβολία ο καλύτερος της φετινής χρονιάς.

Ο Μαξ Φερστάπεν όχι μόνο δεν διεύρυνε το σερί νικών του αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει καμία θέση του βάθρου και πλέον η κυριαρχία της Red Bull Racing τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο Ολλανδός τερμάτισε πέμπτος και οι τρεις πρώτες θέσεις καταλήφθηκαν από τους Κάρλος Σάινθ, Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον.

Αυτή η αλλαγή φαίνεται πως χαροποίησε αρκετούς. Ένας εξ’ αυτών ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ο οποίος είχε ένα φαρδύ χαμόγελο κατά τη διάρκεια δηλώσεων του μετά το τέλος του Grand Prix Σιγκαπούρης: «Η Red Bull θα είναι πολύ δυνατή στους επόμενους αγώνες. Έχουν κερδίσει πολλά Grand Prix εφέτος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε επειδή είχαν μια κακή εμφάνιση στη Σιγκαπούρη. Στο παρελθόν ήταν δύσκολη πίστα και για εμάς. Δεν έχω αμφιβολία πως θα είναι πολύ γρήγορη η Red Bull στους επόμενους αγώνες. Το ότι δεν ήταν στο βάθρο είναι ανάσα φρέσκου αέρα. Είχαμε ένα βάθρο δίχως αυτούς. Πρέπει να υπάρχουν μερικά θετικά σε μια σεζόν κυριαρχίας».

