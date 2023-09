Ο θρύλος των ράλλυ έβλεπε το Grand Prix από τη Σαρδηνία που βρισκόταν για την Extreme E!

Στον προηγούμενο αγώνα της Formula 1, στη θρυλική Μόντσα της Ιταλίας, ο μπαμπάς Κάρλος Σάινθ ήταν εκεί και πανηγύρισε διά ζώσης την pole position του γιου του. Δύο εβδομάδες μετά, ο Τζούνιορ ήταν μόνος του στη Σιγκαπούρη.

Πήρε ξανά την pole position κι αυτή τη φορά τη μετέτρεψε σε μία πανάξια νίκη. Τη γιόρτασε με την ψυχή του, όπως όλοι στο στρατόπεδο της Scuderia Ferrari.

