Η 243η νίκη της Scuderia Ferrari στη Formula 1 ήταν και η παρθενική με τον Φρεντ Βασέρ στη θέση του επικεφαλής της.

Χρειάστηκε να παλέψει σκληρά αλλά και... πονηρά έως τον τελευταίο γύρο, για να μπορέσει ο Κάρλος Σάινθ να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη στην καριέρα του στη Formula 1. Μαζί του πανηγύρισε η Scuderia Ferrari αλλά και όλη η Ιταλία για την επιστροφή της ομάδας στις επιτυχίες.

Ήταν η πρώτη νίκη για τη Ferrari στην F1 μετά από 14 μήνες, μετά δηλαδή εκείνη του Ιουλίου 2022 στην Αυστρία. Μία νίκη που πανηγυρίστηκε δεόντως στο βάθρο, κυρίως από τον Φρεντ Βασέρ. Ο 55χρονος Γάλλος δεν σταμάτησε να... λούζει με σαμπάνια τον Σάινθ και να χαίρεται σαν μικρό παιδί.

Προφανώς η νίκη αυτή αποτελεί μία... ανακούφιση για τον ίδιο, σε μία σεζόν όπου η Ferrari απέχει από το να χαρακτηριστεί ως άμεση ανταγωνίστρια της Red Bull Racing.

Fred was NOT holding back with @Carlossainz55 😂 🍾 #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/04OJgYDkhf