Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μη δώσουν ποινή θέσεων στην εκκίνηση στον Μαξ Φερστάπεν για τις τρεις περιπτώσεις παρεμπόδισης.

Οι κατατακτήριες του GP Σιγκαπούρης ήταν πολύ δύσκολες για τη Red Bull Racing και ιδιαίτερα για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός αποκλείστηκε στο Q2 και κατατάχτηκε μόλις στην 11η θέση ενώ ο Πέρεζ βρέθηκε ακόμα πιο πίσω, στη 13η θέση.

Η κατάσταση για τον Φερστάπεν μάλιστα έδειχνε ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη, αφού μετά το τέλος της περιόδου κλήθηκε στο δωμάτιο των αγωνοδικών καθώς βρισκόταν υπό διερεύνηση για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις παρεμπόδισης κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων.

Οι αγωνοδίκες του GP Σιγκαπούρης, αφού άκουσαν την απολογία του Μαξ Φερστάπεν και του εκπροσώπου της Red Bull Racing που τον συνόδευε, τα τηλεοπτικά πλάνα, τις συνομιλίες από τον ασύρματο και τα στοιχεία της τηλεμετρίας εξέδωσαν ύστερα από λίγη ώρα την απόφασή τους.

