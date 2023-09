Ο οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν χαρούμενος που βρέθηκε στη δεύτερη σειρά για την εκκίνηση του αγώνα της Σιγκαπούρης, όχι όμως απόλυτα ικανοποιημένος.

Ακόμα μία ευκαιρία για διάκριση έχασε ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος οδηγός έκανε μεγάλο λάθος στον τελευταίο τομέα της Μαρίνα Μπέι και δεν κατάφερε να κερδίσει τον poleman και teammate του, Κάρλος Σάινθ. Το λάθος του 25χρονου τον έφερε στην 3η θέση για την αυριανή εκκίνηση πίσω ακόμα και από τη Mercedes W14 του Τζορτζ Ράσελ.

Ο Λεκλέρ μίλησε μετά το τέλος του Q3 για την επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές και ανέφερε: «Πάντα είναι δύσκολες οι κατατακτήριες δοκιμές, αλλά σε αυτή την πίστα είναι ακόμη πιο απαιτητικές. Κατά τη διάρκεια του γύρου τα ελαστικά μπορούν να υπερθερμανθούν πολύ. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο πόσο πιέζουμε στον πρώτο και στον τελευταίο τομέα. Ήταν πολύ μικρές οι διαφορές. Η Mercedes ήταν πολύ δυνατή, ήταν ενδιαφέρουσες κατατακτήριες δοκιμές. Έχασα χρόνο, αλλά ο Κάρλος έκανε εξαιρετική δουλειά. Είμαστε στο 1-3. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

A second pole in a row for our Smooth Operator 💪 We’re in a strong position tomorrow!#SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/AEn6Yjnzlf