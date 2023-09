Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG αναμένεται ιδιαίτερα επιθετικός στον αυριανό αγώνα της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, και πιστεύρι ότι έχει το πλεονέκτημα της στρατηγικής.

Η μάχη της pole position για το Grand Prix Σιγκαπούρης ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική. Ο Κάρλος Σάινθ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα θα εκκινήσει από θέση ισχύος. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ο οποίος ήταν μόλις 72 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός.

Ο Βρετανός οδηγός έχει βρει το κατάλληλο στήσιμο για τηv W14 και είναι σε εξαιρετική φόρμα. Έπειτα από το καλύτερο αποτέλεσμά του σε κατατακτήριες δοκιμές από την Αυστραλία, ο Ράσελ μίλησε για την επίδοσή του στην Ντάνικα Πάτρικ.

«Ήταν πολύ απαιτητικές κατατακτήριες δοκιμές. Στη Σιγκαπούρη, όταν κάθεσαι στο μονοθέσιο είναι λες και βρίσκεσαι μέσα σε σάουνα. Πρέπει να παραμένεις συγκεντρωμένος. Όλο το τριήμερο έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση με το μονοθέσιο. Είχαμε σωστή στρατηγική και για αύριο έχουμε ένα επιπλέον σετ μεσαίας γόμας ελαστικών που δεν έχουν οι αντίπαλοί μας. Το να είμαστε στην πρώτη σειρά και με ένα επιπλέον σετ ελαστικών, μας δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα για τον αγώνα», ανέφερε.

