Έναν απρόσμενο επισκέπτη είχαν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στις ελεύθερες δοκιμές του GP Σιγκαπούρης.

Ο πρώτος αγώνας επί ασιατικού εδάφους στη φετινή σεζόν της Formula 1 είναι γεγονός. Το Grand Prix Σιγκαρπούρης διεξάγεται το τριήμερο 15-17 Σεπτεμβρίου και όλοι θέλουν να σταματήσουν το σερί νικών του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έχει κατακτήσει τα τελευταία 10 Grand Prix και στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι δεν έχει γευτεί ποτέ νίκη.

Φαίνεται πως το έργο του Ολλανδού πρωταθλητή θα είναι πιο απαιτητικό αυτό το σαββατοκύριακο. Εκτός από 19 ακόμη μονοθέσια στο grid, πρέπει να τεθεί αντιμέτωπος και με την πανίδα της Σιγκαπούρης. Κατά τη διάρκεια του FP1 στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι, εισέβαλαν στην πίστα γιγαντιαίες σαύρες. Μάλιστα, ο Φερστάπεν παραλίγο να πατήσει τη μία εξ’ αυτών που συνάντησε στο πρώτο μισό της διαδικασίας.

Face-to-face with Godzilla's kid, mate 🦎😅 pic.twitter.com/guGiS0QEUH

Όπως είναι λογικό, τα αστεία περί εισβολής του Γκοτζίλα στην πίστα έκαναν το γύρο του διαδικτύου.Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε στο συγκεκριμένο σιρκουί σαύρα στην πίστα. Πίσω στο 2016, πάλι ο Φερστάπεν είχε τεθεί αντιμέτωπος με την άγρια φύση της Σιγκαπούρης.

A reminder of Max's first encounter with "Godzilla" 🦎😄#SingaporeGP @redbullracing pic.twitter.com/tXnGtfrNR1