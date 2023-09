Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη «μαγευτική» Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Formula 1 τελείωσε και το ταξίδι προς την Ασία ξεκινά με το Grand Prix Σιγκαπούρης το τριήμερο 15-17 Σεπτεμβρίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί τη Μαρίνα Μπέι, το σιρκουί που φιλοξένησε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία της F1. Μάλιστα, ξεκίνησε τη… μόδα Grand Prix που διεξάγονται υπό το φως των προβολέων και συνεχίζεται έως σήμερα.

Το πρώτο Grand Prix Σιγκαπούρης πραγματοποιήθηκε πίσω στο 2008. Φέτος η διαδρομή έχει υποστεί αλλαγές και έχει μήκος 4,94 χιλιόμετρα και αποτελείται από 19 στροφές. Λόγω των πολλών στροφών, οι ευκαιρίες για προσπέρασμα είναι μικρές, ενώ η στρατηγική θα παίξει μεγάλο ρόλο. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 62 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Σιγκαπούρης έχει ο Σεμπάστιαν Φέτελ με 5, ενώ τον ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με 4. Νικητής το 2022 ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ. Λόγω των αλλαγών στο σιρκουί, δεν υπάρχει επίσημο ρεκόρ πίστας.

An epic battle to the line between two titans of the sport, Fernando Alonso and Sebastian Vettel at the 2010 Singapore Grand Prix! 🥊🤩#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/tK2RJrSKw4 — Formula 1 (@F1) September 12, 2023

Ο Μαξ Φερστάπεν θέλει να διευρύνει το ρεκόρ συνεχόμενων νικών του στη Formula 1 και η Σιγκαπούρη είναι η τέλεια ευκαιρία. Πρόκειται για μία πίστα στην οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ στην καριέρα του. Η Red Bull Racing έχει την πρώτη της ευκαιρία να κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα κατασκευαστών αυτό το τριήμερο. Στη μάχη για τη δεύτερη θέση στις ομάδες, η Mercedes έχει 273 βαθμούς, με τη Scuderia Ferrari να ακολουθεί στους 228 βαθμούς, ενώ η Aston Martin έχει 217 βαθμούς.

Sebastian Vettel, the Lion of Singapore! 🦁



Seb roared to five victories at Marina Bay 👊#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/sCdjeyAdw5 — Formula 1 (@F1) September 12, 2023

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στη Σιγκαπούρη. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής μάρκας και λόγω αυτού δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες.

To GP Σιγκαπούρης θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1, ενώ όλο το αγωνιστικό τριήμερο από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου τέταρτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Just one incredible pole lap 🤤@LewisHamilton was on the absolute limit around the Marina Bay Street Circuit in 2018 🤯#SingaporeGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/cD5Xkc0J0L September 12, 2023

Πρόγραμμα Grand Prix Σιγκαπούρης σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

12:30-13:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου

12:30-13:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

15:00 – Αγώνας (LIVE)