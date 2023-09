Η σπασμένη πίσω αριστερή ανάρτηση του GR Yaris Rally1 κόστισε στον οκτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή περισσότερα από 4 λεπτά.

Μετά τον Τιερί Νεβίλ και ο Σεμπαστιάν Οζιέ γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του Ράλλυ Ακρόπολις. Η πίσω αριστερή σπασμένη ανάρτηση, ρίχνει τον Γάλλο από την 1η στην 4η θέση της γενικής. Ο Γάλλος σταμάτησε τόσο μέσα στην ειδική Ελευθεροχώρι 2 όσο και αμέσως μετά προσπαθώντας να φτιάξει όσο μπορεί τη ζημιά ώστε να φθάσει στο service park της Λαμίας.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον Κάλε Ροβάνπερα πολύ κοντά στη νίκη στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Θα είναι η δεύτερη στην Ελλάδα για τον Φινλανδό, μετά από αυτή το 2021. Πλέον η διαφορά του από τον δεύτερο Ντάνι Σόρντο είναι άνω των 2 λεπτών.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στην ΕΔ Παύλιανη 2 είχε εγκαταλείψει ο - τότε πρωτοπόρος του αγώνα - Τιερί Νεβίλ.

⚠️ Damage on the car in SS12, almost 4 minutes lost https://t.co/Qqjc8HFmSS