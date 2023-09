Η ατυχία «χτύπησε» τον Τιερί Νεβίλ

Ο Βέλγος οδηγός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, όταν μία λακκούβα «τραυμάτισε» την ανάρτηση του Hyundai i20 N Rally1.

Σε μία στιγμή εξανεμίστηκαν οι ελπίδες του Τιερί Νεβίλ να επαναλάβει τον περσινό, δικό του αλλά και της Hyundai Motorsport, θρίαμβο στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Ο 35χρονος Βέλγος προηγείτο με διαφορά άνω των 10 δευτερολέπτων στον αγώνα, μετά και την ολοκλήρωση της 9ης ειδικής διαδρομής.

Στην αμέσως επόμενη, την Παύλιανη 2, το i20 N Rally1 πέρασε με ταχύτητα από μία βαθιά λακκούβα μέσα στην λάσπη. Η επαφή ήταν τόσο σφοδρή που «τραυμάτισε» την εμπρός δεξιά ανάρτηση του αυτοκινήτου. Ο Νεβίλ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για το υπόλοιπο της ημέρας και αναμένεται να συνεχίσει τον αγώνα την Κυριακή. Πάντως έχασε κάθε πιθανότητα να ανέβει στο βάθρο του αγώνα.

#WRC 🇬🇷 Huge disappointment for @thierryneuville & @MWydaeghe on SS10 - damaging their front-right suspension after hitting a hole. The duo retire for the day. #HMSGOfficial #ForCraig #AcropolisRally pic.twitter.com/ixJkZAGmiW